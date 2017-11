Eishockey am Wochenende bei Sport1

Beim Sportsender Sport1 dreht sich am Wochenende alles um den Puck. Erstmalig ist die deutsche Nationalmannschaft nach der Eishockey-WM wieder im Einsatz und trifft auf Russland, Slowakei und USA.



Sport1 widmet sich am Wochenende dem Eishockey und bringt exklusiv die drei internationalen Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft ins Free-TV. Begleitet wird die Übertragung von Sascha Bandermann, Basti Schwele und Rick Goldmann.