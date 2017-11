Eishockey bei Sport1: Adler und Eisbären jagen den Puck

Es ist der Klassiker der Deutschen Eishockey Liga: Die Eisbären Berlin treffen auf die Adler Mannheim. Sport1 zeigt die Begegnung live im Free-TV: Schaffen es die Mannheimer aus dem Tief?



Am Sonntag (26. November) gehen die Eisbären aus der Hauptstadt aufs Eis, um mit den Mannheimer Adlern auf die Jagd nach dem Puck zu gehen.



Ab 17 Uhr soll sich zeigen, ob die Berliner zurecht ihren Stammplatz in der Liga haben und wie die Mannheimer mit ihren Rückschlägen umgehen. Bei Sport1 können Zuschauer die Begegnung live verfolgen.