"El Clásico": Real gegen Barca und vieles mehr live bei DAZN

DAZN hat reichlich Live-Sport über die Feiertage im Programm - mit NFL-Football, englischer Fußball, Basketball und natürlich nicht zu vergessen: "El Clásico".



Der Höhepunkt bei den Live-Übertragungen von DAZN über die Feiertage dürfte wohl "El Clásico", das ewigjunge Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona, sein. Am kommenden Samstag, aus globalen Vermarktungsgründen bereits um 13 Uhr, stehen sich die beiden Erzrivalen ein weiteres Mal gegenüber.



Bei der aktuellen Auflage des Klassikers kommt wahrscheinlich auch noch politische Brisanz zum Tragen. Wählten doch die Katalanen in der vergangenen Nacht, von der Regierung in Madrid veranlasst, ein neues Parlament.