"Element of Crime" gibt exklusives Studiokonzert auf MDR Kultur

Auf Einladung von MDR Kultur kommt die Berliner Band am Freitag zum exklusiven Studiokonzert ins Funkhaus nach Erfurt und stellt ihr neues Album vor. MDR Kultur überträgt das Konzert live im Radio. Heute ist Frontmann Sven Regener im "MDR Kultur Café" zu hören.



Das 16. Album der Berliner Band "Element of Crime" heißt "Schafe, Monster und Mäuse" und ist am Freitag erschienen. "Element of Crime" steht für charmant-poetisch erzählte Geschichten über schrullig-schräge Typen. Die Texte stammen fast ausschließlich aus der Feder von Sven Regener, Stimme und Kopf der Band. Der gebürtige Bremer mit dem unverkennbar schnoddrigen Gesang hat sich seit seinem Roman "Herr Lehmann" auch als Schriftsteller einen Namen gemacht.