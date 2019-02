Elf Monate Bewährung für "Biggest Loser" wegen Hartz-IV-Betrugs

Wegen gewerbsmäßigen Betrugs hat das Amtsgericht Hamburg-Barmbek am Donnerstag einen Gewinner der Sat.1-Fernsehshow "The Biggest Loser" zu einer Bewährungsstrafe von elf Monaten verurteilt.



Der 48-Jährige hatte vor einigen Jahren als Gewinnprämie 50.000 Euro bekommen, dazu eine Aufwandsentschädigung von 1.600 Euro. Zugleich bezog er vom Jobcenter Hartz-IV-Leistungen in Höhe von rund 1.000 Euro pro Monat.