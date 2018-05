Elf Pay-TV Sender für waipu.tv

Das Senderangebot von waipu.tv wächst um elf Pay-TV-Kanäle an. Von Sport bis Musik ist einiges dabei.



Ab sofort sind im Pay-TV-Bereich von waipu.tv elf neue Sender zu finden. Kunden des waipu.tv Perfect-Paketes können die Kanäle ohne Aufpreis empfangen. Die IPTV-Plattform bietet damit nun über 90 Programme an.