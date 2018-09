Elffach-Mutter Silvia Wollny gewinnt "Promi Big Brother"

Die Dauerüberwachung im TV-Knast ist vorbei. Die mehr oder minder prominenten Bewohner sind ausgezogen. Die "Mutter der Nation" überzeugt die Zuschauer.



Mit markigen Sprüchen zum Sieg: Die Elffach-Mutter Silvia Wollny hat das Finale der Sat.1-Show "Promi Big Brother" gewonnen. Die 53-Jährige setzte sich am späten Freitagabend gegen drei weitere Finalisten durch und gewann 100 000 Euro. Wollny ist die Hauptfigur der RTL II-Fernsehserie "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie".