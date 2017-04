Eltern kämpfen vor Gericht um Zugang zu Facebook-Daten

Um Rückschlüsse auf die Hintergründen für den Tod ihrer Tochter ziehen zu können, streitet eine Familie vor Gericht um den Zugang zu deren Facebook-Konto. Das soziale Netzwerk hatte diesen mit Hinweis auf die Privatsphäre anderer Nutzer verweigert.



Muss Facebook den Eltern eines verstorbenen Mädchens Zugang zu dessen Benutzerkonto verschaffen? Diese Frage beschäftigt am Dienstag (seit 11.00 Uhr) das Berliner Kammergericht. Geklagt hatte eine Mutter, deren Tochter 2012 unter bislang ungeklärten Umständen ums Leben gekommen war. Die Eltern erhoffen sich von den Chat-Nachrichten oder Chronik-Einträgen des in einen "Gedenkzustand" versetzten Accounts Rückschlüsse auf die Todesumstände des Teenagers.