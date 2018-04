Emails, Chats, Fotos: EU will Zugriff auf E-Beweise vereinfachen

Im Kampf gegen Kriminelle und Terroristen will Brüssel den Zugriff auf elektronische Beweise wie Emails und Surfprotokolle vereinfachen. Das Fälschen von Personalausweisen soll hingegen schwieriger werden.



Entsprechende Vorschläge machte die Behörde am Dienstag in Straßburg. "Es darf keine Schlupfwinkel für Straftäter und Terroristen in Europa geben, weder online noch offline", sagte EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans. Die EU-Staaten und das Europaparlament müssen den Vorschlägen noch zustimmen, ehe sie in Kraft treten.