Emilia Schüle eröffnet volumetrisches Studio in Babelsberg

Brandenburgs Minister für Wirtschaft und Energie, Albrecht Gerber, gab heute den Startschuss für das erste volumetrische Studio auf dem europäischen Festland in Potsdam-Babelsberg.



Als erste Person wurde Schauspielerin Emilia Schüle im Studio der Volucap von Kameras von allen Seiten aufgenommen, um sie später digital in Szene setzen zu können.