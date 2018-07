Emmy für NDR-Doku?

Eine Dokumentation des Norddeutschen Rundfunks über den Drohnenkrieg der USA ist für den Emmy Award nominiert. Die Preise werden im Oktober verliehen.



Der TV-Film "National Bird - Amerikas Drohnenkrieger" von Sonia Kennebeck tritt in der Kategorie "Outstanding Current Affairs Documentary" des bedeutendsten US-Fernsehpreises an, wie der NDR am Freitag in Hamburg mitteilte. "Schon die Nominierung für den Emmy ist eine große Auszeichnung", meinte Intendant Lutz Marmor.