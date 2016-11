Emmys: Erneute Auszeichnung für RTLs "Deutschland 83"

Freudentränen bei den Emmys: Gleich drei der begehrten Trophäen konnten deutsche Produktionen einheimsen. Eine Auszeichnung ging auch an die Spionage-Serie "Deutschland 83" von RTL, die beim deutschen Publikum quotenmäßig durchgefallen war.



Deutsche Fernsehmacher und Schauspieler haben drei International Emmys gewonnen und die Gala-Nacht in New York am Montag zusammen mit Großbritannien damit dominiert. Neben Schauspielerin Christiane Paul, die den Preis als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle im ARD-Film "Unterm Radar" gewann, räumten auch die Teams hinter der RTL-Serie "Deutschland 83" und dem Dokumentarfilm "Krieg der Lügen" den begehrten Preis ab. Auch Großbritannien ging mit drei von insgesamt zehn Emmys nach Hause.