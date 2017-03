Emotionale Türkei-Debatte bei "Anne Will"

Die Diskussion um die aktuelle Türkei-Politik der deutschen Regierung wird vielerorts erhitzt geführt. Auch beim ARD-Talk "Anne Will" gingen die Meinungen in einer emotionalen Debatte weit auseinander.



Die deutsche Politik steckt in ihrer Türkei-Politik in einem tiefen Dilemma. Bei "Anne Will" wurde das am Sonntagabend überdeutlich. Die Äußerung des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, Deutschland verhindere mit Nazi-Praktiken Wahlkampfauftritte türkischer Politiker, wiesen die Talkshowgäste zwar unisono zurück. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) nannte die Äußerungen "abstrus, infam und abwegig". Doch uneins präsentierte sich die Runde den 4,50 Millionen Fernsehzuschauern (15,4 Prozent Marktanteil) in der Frage, wie man denn nun verfahren solle.