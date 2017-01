Empfangslücken: Auch RBB kündigt Ausbau von DAB Plus an

Bislang war der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) nicht unbedingt als Vorreiter in Sachen Digitalradio bekannt. Jetzt will die Anstalt große Empfangslücken in Brandenburg schließen.



Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) hat angekündigt, das DAB-Plus-Netz in seinem Sendegebiet auszubauen. Bisher war der Sender eher zurückhaltend, was den Ausbau des digital-terrestrischen Netzes betrifft. DAB-Plus-Versorgung gab es bisher nur in der Hauptstadtregion Berlin. Im Interview bei RRB-Sender Radioeins hat die Intendantin Patricia Schlesinger jetzt aber einen raschen Ausbau von DAB Plus angekündigt.