Empfehlung: Die 5 größten Actionfilme aller Zeiten

Auf der Suche nach den 5 größten Actionfilmen wird schnell klar: Die Entscheidung, sich auf lediglich fünf Filmstreifen zu beschränken, ist schwierig. Sicherlich ist es Geschmackssache, welche Film-Highlights es in die Top 5 schaffen. Wir aber sind uns sicher: Diese Actionfilme haben es auf jeden Fall verdient!



Top 1: Terminator

Mittlerweile über 30 Jahre alt und immer noch sehr präsent: Der Terminator ist ein Science-Fiction-Actionthriller der Extraklasse. In der Paraderolle: Arnold Schwarzenegger. Die aus der Zukunft gesandte Killermaschine soll die junge Sarah Connor umbringen – ehe diese den Sohn auf die Welt bringt, der die Diktatur der Roboter stürzen soll. Kurios: Schwarzenegger sollte eigentlich den Helden des Films spielen, wollte aber lieber die Rolle der Killermaschine inne haben. Ein Film mit Suchtfaktor! So gilt der Terminator als Meilenstein des Action-Genres, ist er doch extrem spannend und super ideenreich umgesetzt.



Top 2: James Bond 007: Skyfall

Im Jahr 2012 erschien der James Bond mit dem Titel Skyfall: In der Hauptrolle glänzt Daniel Craig, der als verletzlicher Antiheld die Zuschauer in seinen Bann zieht. Ebenso mit an Bord ist Javier Bardem als Bösewicht. Spektakulär und an Action kaum zu übertreffen: Das ist der James Bond des 21. Jahrhunderts. Mit Skyfall setzten die Macher der Bond-Verfilmungen hohe Maßstäbe, denen der Nachfolger Spectre bei Weitem nicht gerecht wurde.



Top 3: Die Bourne Verschwörung

Im Jahr 2004 kam die Bourne Verschwörung in die Kinos – rund zwei Jahre nach dem ebenfalls beliebten Film „Die Bourne Identität“. Meist können Fortsetzungen nicht trumpfen, in diesem Fall schon. Matt Damon wurde im Nu zum Publikumsliebling. Wie sich die Bourne Verschwörung von anderen Actionfilmen absetzt? Ganz einfach: Mit einer entfesselten Handkamera und grenzhysterischem Schnitt.