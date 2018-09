Ende Oktober geht es für Sat.1 um "Alles oder Nichts"

Sat.1 startet in Rund einem Monat nach "Genial daneben - Das Quiz" und dem Magazin "Endlich Feierabend!" in Runde drei der Programm-Offensive am Vorabend.



Für Sat.1 beginnt am 22. Oktober eine wichtige Phase: Dann nimmt der Münchner Privatsender die neue werktägliche Serie "Alles oder Nichts" ins Programm, wie der Sender am Montag mitteilte.

Die halbstündige Produktion, in der die unehelichen, armen Kinder eines schwerreichen Bauunternehmers nach dessen Tod von seinem Erbe erfahren, soll montags bis freitags um 18.30 Uhr gesendet werden. Das Vorabendmagazin "Endlich Feierabend!", immer um 18 Uhr im Programm, läuft dann bis 18.30 Uhr statt bis 19 Uhr wie bisher. Im Anschluss an "Alles oder Nichts" folgt dann "Genial daneben - Das Quiz".



Zuletzt hatte Sat.1 im Herbst 2015 mit der Serie "Mila" am Vorabend experimentiert. Wegen schwacher Quoten war nach zwei Wochen Schluss.