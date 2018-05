Ende des Vertrags mit Sky führt zu Umsatzeinbruch bei Constantin

Im ersten Quartal 2018 erreichte der Umsatz der Constantin Medien AG 28,5 Mio. Euro und lag damit um 74,3 Prozent unter dem Vorjahreswert von 111,1 Mio. Euro.



Ausschlaggebend dafür war die Entkonsolidierung der Highlight Communications AG samt der zugehörigen Tochterunternehmen zum 12. Juni 2017, deren Ergebnisse seither nicht mehr berücksichtigt werden.