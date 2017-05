Ende von "RBB-Sportplatz" läutet neue Ära ein

So sicher wie das Amen in der Kirche, gab es über ein Jahrzehnt lang sonntagabends den "RBB Sportplatz". Nun geht seine Zeit zu Ende.



Am kommenden Sonntag läuft die letzte Folge "RBB Sportplatz". In einer Spezialsendung mit den Highlights aus über 400 Ausgaben, selbstverständlich auch den Sportereignissen des aktuellen Wochenendes, wird Abschied von dem sonntäglichen Sportformat gefeiert.