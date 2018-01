Endgültige ATSC 3.0 TV-Standards veröffentlicht

Das Advanced Television Systems Committee (ATSC) hat die endgültigen ATSC 3.0-Standards für die Übertragung von terrestrischem Fernsehen veröffentlicht.



Damit soll die Entwicklung neuer IP-basierter interaktiver TV-Dienste, UHD-Inhalte, personalisierter Dienste und Notfalldienste sowie die Bereitstellung für eine breitere Palette von Geräten unterstützt werden.