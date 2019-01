"Endlich Feierabend!" soll Sat.1-Vorabend retten

Nach dem bitteren Ende von "Alles oder nichts" soll "Endlich Feierabend!" Sat.1 bessere Einschaltquoten bescheren. Das Magazin wird von 30 auf 60 Minuten Sendezeit verlängert.



Nach nur 50 Folgen nahm Sat.1 "Alles oder nichts" aus dem Programm des Vorabends. Die Soap brachte nicht die erwünschten Einschaltquoten. Als Lückenfüller halten seit dem um 18.30 Uhr die Wiederholungen der "Ruhrpott-Wache" her. Das soll sich nun ändern: Kann "Endlich Feierabend!" den Sat.1-Vorabend retten?