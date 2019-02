Energieversorger BEV insolvent - E.ON springt ein

Die Bayerische Energieversorgungsgesellschaft mbH (BEV) mit Sitz in München hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen gestellt. Kunden müssen jedoch keinen Blackout befürchten.



Das Amtsgericht hat nun zur Sicherung des Vermögens der BEV vor nachteiligen Veränderungen ein vorläufiges Insolvenzverfahren angeordnet und einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt (Az. 1513 IN 219/19).