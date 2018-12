Enge Kiste zwischen Lichter und "Hubert und Staller"

ARD und ZDF gaben am Mittwochabend mal wieder klar den Ton an im TV. Der Ausgang des Zweikampfs war ziemlich knapp.



Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Ersten und dem Zweiten: Die ARD-Kriminalkomödie "Hubert und Staller" mit Helmfried von Lüttichau und Christian Tramitz erreichte am Mittwochabend ab 20.15 Uhr 4,95 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 16,0 Prozent. Die ZDF-Show "Bares für Rares" mit Horst Lichter sahen zeitgleich 4,84 Millionen Menschen (15,6 Prozent).