Englische Premier League plant Samstagsspiele zur Hauptsendezeit

Die Spieltage der englischen Premier League sollen in Zukunft noch weiter aufgeteilt werden. Neue Rechtepakete für die TV-Ausstrahlung ab der Saison 2019/2020 sehen vor, dass auch am Samstagabend um 19.45 Uhr gespielt wird. Das berichtet die britische Zeitung "The Guardian" am Freitag und beruft sich dabei auf ein Schreiben, das die Premier League an die Sendeanstalten verschickt hat. Zunächst sind acht Partien der Saison für die Ausstrahlung am Samstagabend vorgesehen. Kritiker äußerten Bedenken, es könne für Auswärtsfans kompliziert werden, ihrem Team zu folgen.