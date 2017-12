Englische Woche in der Bundesliga

In der Fußball-Bundesliga steht eine englische Woche ins Haus. Ausnahmsweise sind deswegen am kommenden Dienstag und Mittwoch alle neun Spiele live bei Sky und in der Zusammenfassung im Ersten zu sehen.



Peter Stöger feiert sein Debüt als BVB-Trainer bereits zehn Tage nach seiner Entlassung beim 1.FC Köln. Schuld daran ist, dass der 16. Spieltag der Bundesliga eine englische Woche ist. Die ARD-Sportschau wird dabei morgen und übermorgen jeweils um 22.45 Uhr an den Start gehen.