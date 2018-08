Enkel von Gregory Peck spielt Spock in "Star Trek: Discovery"

US-Schauspieler Ethan Peck (32), Enkel der Hollywoodlegende Gregory Peck (1916-2003), macht es Leonard Nimoy und Zachary Quinto und wird der nächste Spock.



"Die Suche nach Spock ist vorbei!", hieß es am Dienstag auf der Twitterseite der Serie "Star Trek: Discovery". Ethan Peck werde die "legendäre" Rolle in der zweiten Staffel übernehmen. Sie soll 2019 in den USA beim Streaming-Dienst CBS All Access laufen.