EntertainTV erweitert Angebot um niederländische Serie "Fenix"

Die Deutsche Telekom erweitert nächste Woche ihr Serienangebot um eine Krimi-Serie aus den Niederlanden namens "Fenix".



Die achtteilige Miniserie vereint Krimi, Drama und Thriller in einer Serie. Sie spielt in Brabant, einer kleinen Provinz im Süden der Niederlande. Ein Drogenkrieg endet in einem Blutbad. Jos Segers, Anführer der geschlagenen Seite, und der Staatsanwalt Peter Haag fallen dem Kampf zum Opfer.