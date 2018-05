EntertainTV jetzt auch für SAT-Kunden

EntertainTV gibt es jetzt auch für Sat-Kunden. Die bekommen dadurch Zugriff auf mehr als 300 Sender sowie Mediatheken, Streaming-Dienste und Exklusiv-Serien des Telekom-Angebots.



Die Telekom stellt ihr IPTV-Angebot künftig auch Satelliten-Kunden zur Verfügung. Bei EntertainTV Sat handelt es um eine hybride Lösung, die den Nutzern automatisch die Variante (IPTV oder Sat) mit der besseren Bildqualität aussucht.