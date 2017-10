EntertainTV kann auch Virtual Reality

Schon heute können Virtual Reality-Fans bei EntertainTV eine eigene App nutzen wie DIGITAL FERNSEHEN der TV-Chef der Telekom, Wolfgang Elsäßer in einem Interview verriet. "Mit MagentaMusik 360 können Fans bereits heute Konzerte im Livestream online, per App und bei EntertainTV in 360 Grad erleben. Wir bieten hier ein aufregendes Angebot an Konzerten und Festivals mit der Möglichkeit, verschiedene Bühnen und Perspektiven auszuwählen. Die letzten großen Highlights waren Rock am Ring und Wacken – weitere werden natürlich folgen! Für ein echtes VR-Erlebnis empfehlen wir eine VR-Brille mit der 'Magenta Virtual Reality App' zu nutzen. Das ist Streamen als wäre man live vor Ort! Ein direktes Abspielen von VR-Inhalten über den EntertainTV Media Receiver haben wir im Moment nicht vorgesehen."