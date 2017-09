EntertainTV wird ab Oktober Ultrahochauflösend

Was bereits zur IFA Anfang September in Berlin angekündigt wurde, wird Realität. Entertain TV, das IPTV-Angebot der Telekom, wird ultrahochauflösend. Schon im Oktober geht es los.



Entertain setzt dabei auf ein breites 4K-Inhalteangebot wie der TV-Chef der Telekom Deutschland Wolfgang Elsäßer der Redaktion von DIGITAL FERNSEHEN in einem Interview versicherte. "Über Netflix und Videoload erhalten Kunden Serienhighlights und aktuelle Film-Blockbuster wie Kong: Skull Island oder Resident Evil: Final Chapter in UHD. Mit 'Insight TV' gibt es sogar einen eigenen, neuen 24/7-Kanal mit Inhalten aus Technik, Abenteuer, Reisen und Extremsportarten. Natürlich sind auch alle YouTube Inhalte in UHD abspielbar."