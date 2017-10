EntertainTV wird ultrahochauflösend - 4 Mal schärfer als Full HD

Technischer Fortschritt wird bei der Telekom Deutschland groß geschrieben. Im Oktober startet das Ultra-HD-Zeitalter – und das im Gegensatz zu manch anderem Anbieter mit reichlich Inhalten. Doch auch weitere Themen wie virtuell Reality, Sportrechte und HDTV-Verbreitung der Privaten sind wichtige Themen. DIGIGITAL FERNSEHEN sprach mit dem TV-Chef der Telekom Deutschland Wolfgang Elsäßer zu diesen Themen.



DF: Herr Elsäßer Anfang Oktober launcht die Deutsche Telekom Ultra HD Angebote bei EntertainTV. Worauf dürfen sich die EntertainTV Kunden genau freuen?

Wolfgang Elsäßer: Schon heute bieten wir unseren Kunden eine hervorragende Bild- und Tonqualität und die größte Auswahl in High Definition. Und ab Oktober toppen wir das noch einmal. Denn EntertainTV wird ultrahochauflösend - das heißt vier Mal so brillant wie Full HD! Entscheidend dabei ist, dass wir unseren Kunden neben einer weiteren technischen Innovation auch ein attraktives UHD-Inhalteangebot bieten. Über Netflix und Videoload erhalten Kunden Serienhighlights und aktuelle Film-Blockbuster wie Kong: Skull Island oder Resident Evil: Final Chapter in UHD. Mit "Insight TV" gibt es sogar einen eigenen, neuen 24/7-Kanal mit Inhalten aus Technik, Abenteuer, Reisen und Extremsportarten. Natürlich sind auch alle YouTube Inhalte in UHD abspielbar. Und auch für Sportfans ist einiges dabei! Sky Kunden können das Sky UHD Bundesliga und Champions League Angebot nutzen. Ein ganz besonderes Highlight schaffen wir außerdem selbst: In der laufenden Saison zeigen wir das Top-Spiel jedes Spieltags der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ultrahochauflösend. Eishockey, als wären Sie live im Stadion!



Braucht der Kunde dafür eine neue EntertainTV Box? Wie teuer wird UHD für den EntertainTV Kunden insgesamt?

Voraussetzung für UHD und den direkten Zugang zu Netflix ist der neue Media Receiver MR 401. Der Mietpreis für den Receiver bleibt unverändert bei 4,95 Euro im Monat. Die UHD-Inhalte auf EntertainTV sind für unsere Kunden ohne Aufpreis verfügbar. Für Partnerinhalte gelten natürlich entsprechend die Preise der jeweiligen Plattformen – Videoload, Netflix und Sky. Übrigens: UHD-Inhalte auf Abruf stehen dank effizienter Kompressions- und Streamingverfahren für alle EntertainTV Kunden zur Verfügung. Für Live-TV in UHD ist ein MagentaZuhause L-Tarif nötig.