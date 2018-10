EntertainTV zeigt "FENIX" exklusiv

Nicht erst durch den Einstieg von Facebook mit seiner Videoplattform "Watch" ist der Serien-Markt hart umkämpft. Auch die Deutsche Telekom erweitert jetzt ihr exklusives Entertain TV-Serienangebot mit einem niederländischen Serienknüller.



Ab dem 11. Oktober wird die niederländische Krimi-Serie "FENIX" exklusiv auf der Telekom Videoplattform EntertainTV laufen. Die Deutschlandpremiere findet bereits einen Tag früher statt. Am 10. Oktober 2018 wird die Serie auf dem "Film Festival Cologne" ausgestrahlt.



Die achtteiligen Miniserie handelt von einem Drogenkrieg, welcher in einer beschaulichen Provinz im Süden der Niederlande in einem Blutbad endet. Die zwei Protagonisten Rens und Jara kehren daraufhin unabhängig voneinander in ihre alte Heimatstadt zurück und versuchen die Familienehre wiederherzustellen. Laut EntertainTV verbindet die Serie Elemente der Genres Krimi, Drama und Thriller miteinander.