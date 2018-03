EntertainTV zeigt ab April Tempelritter-Epos "Knightfall"

EntertainTV zeigt ab dem 5. April die zehn Folgen der ersten Staffel "Knightfall". Das historische Abenteuer-Epos ist beispielsweise mit "Vikings" oder "Game of Thrones" vergleichbar.



Die Serie über die Geschichte der Tempelritter stammt aus den A+E Studios. Produzent Jeremy Renner entführt die Zuschauer in ein episches Abenteuer mit historischem Hintergrund. "Knightfall" gibt es bei EntertainTV wahlweise in deutscher Sprache oder in der Original-Version mit deutschen Untertiteln zu sehen.