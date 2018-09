Entkommt Infineon der Kartellstrafe?

Das EuGH hat beschlossen, dass die Kartellstrafe gegen den Chip-Hersteller erneut geprüft werden muss.



Von der EU-Kommission verhängte Kartellbußen gegen den deutschen Chiphersteller Infineon müssen nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs erneut geprüft werden. Das untergeordnete EU-Gericht müsse nun genau untersuchen, ob die Millionenstrafe verhältnismäßig sei, befanden die Luxemburger Richter am Mittwoch (Rechtssache C-99/17 P). Dies sei vorher versäumt worden.