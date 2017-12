Entscheidungsspiel für Köln in Belgrad auf Sport1

Nach der Entlassung von Kölns Trainer Peter Stöger muss der bisherige U19-Coach Stefan Ruthenbeck seine erste Bewährungsprobe bestehen. Der 1.FC muss gegen Roter Stern Belgrad gewinnen, um in die Zwischenrunde der UEFA Europa League einzuziehen.



Sport 1 überträgt das Spiel am Donnerstag ab 21 Uhr live im Free-TV. Das Moderatoren-Duo Oliver Schwesinger und Ruth Hofmann begrüßt die Zuschauer bereits ab 19 Uhr zum Countdown, im Studio sind die beiden Experten Olaf Thon und Markus Weinzierl zu Gast.