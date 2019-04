Entsteht ein neues Kabel-Imperium durch Unitymedia-Kauf?

Der Fusion von Unitymedia und Vodafone steht im Grunde nichts mehr im Weg. Es müssen noch einige Änderungen in den Verträgen seitens Brüssel durch gewunken werden. Dann ist Vodafone um einige Millionen Kunden reicher und mehrere Milliarden Euro ärmer.



Bereits zu Beginn der Woche hatte DIGITAL FERNSEHEN von der Vodafone-Übernahme von Unitymedia berichtet. Während der Fusionierungsgespräche hatten Kritiker (darunter Konkurrent Telekom) immer wieder davor gewarnt, dass der Zusammenschluss der beiden Unternehmen den Markt kaputt machen könnte.