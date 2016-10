Entwickler von Messenger-Dienst in Türkei festgenommen

Wegen der Entwicklung des Messenger-Dienstes Bylock wurde in der Türkei ein Entwickler festgenommen. Der Dienst soll für die Vorbereitungen zu dem Putsch-Versuch vor drei Monaten verwendet worden sein.



Mehr als drei Monate nach dem Putschversuch in der Türkei ist ein Forscher für die Entwicklung des Messenger-Dienstes Bylock festgenommen worden. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft habe einen Haftbefehl wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation beantragt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. Den Dienst Bylock sollen Anhänger des Predigers Fethullah Gülen unter anderem für die Vorbereitung des Putschversuchs vom 15. Juli genutzt haben.