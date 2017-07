Entwicklerkonferenz "droidcon" erstmals auf der IFA Berlin 2017

Die "droidcon" feiert Premiere auf Messe für Consumer Electronics und Home Appliances in Berlin (IFA). Über 1.000 Softwareentwickler und Experten werden Android-Entwicklerkonferenz erwartet.



Vom 3. bis zum 6. September findet die jährliche Industriemesse IFA statt. Die Internationale Funkausstellung beherbergt in diesem Jahr erstmals die "droidcon". Das gab die IFA am 28. Juli bekannt.