"Epidemie Einsamkeit": 3sat zeigt Forschungen zum Alleinsein

Zum Valentinstag widmet sich 3sat der dunklen Seite der Liebe: Der Einsamkeit. In der Dokumentation "Epidemie Einsamkeit" werden Forschungsergebnisse und Erkenntnisse geliefert.



Während Paare nicht selten den Valentinstag nutzen, um ihre Zweisamkeit zu genießen, leiden unzählige Menschen unter Einsamkeit. Passend dazu zeigt 3sat deshalb am 14. Februar die Dokumentation "Epidemie Einsamkeit".