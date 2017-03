Erdogan-Anhängern hacken Twitter-Konten

Nächste Stufe im Streit zwischen der Türkei und Deutschland: Über zahlreiche Twitter-Konten wurden am Mittwoch Nachrichten mit Nazi-Vorwürfen gegen Deutschland und die Niederlande verbreitet. Erdogan-Anhänger hatten dazu eine App gehackt.



Hacker haben über Tausende Twitter-Konten Anfeindungen gegen die Niederlande und Deutschland mit Bezug zum aktuellen Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker verbreitet. Auch auf verifizierten Accounts mit großer Followerzahl fanden sich am Mittwoch Nachrichten mit den Hashtags #Nazialmanya und #Nazihollanda, einem Hakenkreuz-Symbol und dem Satz "Wir sehen uns am 16. April".