Erdogan versus Böhmermann: Gerichtstermin steht

Die Auseinandersetzung zwischen dem ZDF-Satiriker Jan Böhmermann und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geht in die nächste Runde. Nun steht der Gerichtstermin, an dem über die "Schmähkritik" verhandelt wird.



Die Klage des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gegen den Satiriker Jan Böhmermann (35) kommt am 2. November in Hamburg vor Gericht. Die Zivilkammer des Landgerichts werde sich in einer mündlichen Verhandlung mit dem Streit um das Gedicht "Schmähkritik" befassen. Eine Entscheidung sei an diesem Tag nicht zu erwarten, teilte ein Gerichtssprecher am Montag mit. Für die Urteilsverkündung werde es einen weiteren Termin geben. Erdogan will erreichen, dass das gesamte Gedicht verboten wird.