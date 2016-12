Ereignisse digital festhalten: Familienfilme für die Ewigkeit

Nicht immer will man nur sehen, was andere erleben. Ob Hochzeit, erster Schritt oder der Urlaub: Auch die eigenen Erlebnisse sind mitunter filmreif. Mit der Kamera lassen sich auch die eigenen Ereignisse leicht digital festhalten.



Die Hochzeit, der erste Geburtstag des Kindes, der Traumurlaub, das Jubiläum oder die erste Theateraufführung des Enkels. Es gibt unzählige Situationen und Momente im Leben einer Familie, die man am liebsten für immer festhalten möchte. Am besten funktioniert das, wenn man sich eine Kamera schnappt und selbst filmt. Jede Sekunde, jede Bewegung und jedes Bild kann so festgehalten und archiviert werden. Das Sahnehäubchen diesbezüglich ist allerdings, wenn man das vorhandene Filmmaterial mit einem speziellen Programm bearbeitet und es dann als fertiges Homevideo der ganzen Familie präsentieren kann.