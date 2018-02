Erfolgreiche Vorabendshow "Wer weiß denn sowas?"

Moderator Kai Pflaume stellt im Vorabendprogramm der ARD den Teamkapitänen Elton und Bernhard Hoëcker skurrile Fragen aus allen Bereichen des Lebens. Beide werden bei der Beantwortung von prominenten Gästen unterstützt.



Das Studiopublikum hinter den Spielern fiebert immer mit, denn wer auf das richtige Rateteam gesetzt hat, gewinnt am Ende Geld.