Erfolgreiche Werbekampagne von Freenet TV

Ein Jahr nach dem Start der crossmedialen Kampagne um Freenet TV ziehen die Betreiber der Plattform Media Broadcast eine positive Zwischenbilanz.



In der aktuellen und repräsentativen Umfrage von Kantar TNS konnte die Marke in der gestützten Markenbekanntheit einen Anteil von 70 Prozent erreichen. Damit liegt Freenet TV vor den anderen TV-Anbietern.