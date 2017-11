Erfolgreicher Start der ARD Audiothek

Am 8. November startete die ARD Audiothek. Dabei konnte sie bereits in den ersten drei Wochen hundertausende Downloads verzeichnen. ARD-Vorsitzende und MDR-Intendantin Prof. Dr. Karola Wille bezeichnet dies als großen Erfolg.



Das Ergebnis übertrifft mit 243.517 Downloads die Erwartungen, die die ARD mit der App verbunden hat. Das Drei-Monatsziel von 50.000 Downloads wurde dabei bereits nach acht Tagen erreicht.