Erfolgreichster DFB-Pokal-Auftakt aller Zeiten auf Sky Sport

Für 2019 verzeichnet Sky die stärkste Reichweite seiner Geschichte in der Auftaktrunde des DFB Pokals. Der diesjährige Wert liegt sogar satte 14 Prozent über dem Vorjahr.



Das Fußballwochenende am Wochenende hat Sky rekordträchtige Reichweiten beschert. Neben den überzeugenden Werten am 1. Spieltag der englischen Premier League war dabei die erste Hauptrunde des DFB-Pokals das Zugpferd.