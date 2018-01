Erfurt gegen Magdeburg live im MDR

Bei "Sport im Osten" treten am Montag Erfurt und Magdeburg gegeneinander an. Das Spiel der Drittligisten könnte spannend werden.



Für Rot-Weiß Erfurt könnte es den Abstieg bedeuten, der 1. FC Magdeburg jedoch schon bald in der zweiten Liga spielen. Das Match der beiden sehr unterschiedlichen Ost-Clubs wird am Montag um 20.15 Uhr live im MDR-Fernsehen übertragen.

Die Favoriten sind dementsprechend die Magdeburger. Rot-Weiß Erfurt hat allerdings sehr viel zu verlieren. Vielleicht bringt das die Thüringer nochmal in Höchstform. Schließlich haben sie seit Monaten Finanzprobleme, erst zwei Siege in dieser Saison, mit Stefan Emmerling jedoch den dritten Trainer. Auf jeden Fall wird es ein interessantes Spiel zur Primetime am Montag.