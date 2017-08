Erhalten Smartphones größeren Einfluss auf Kinder?

Verlieren junge Smartphone-Nutzer ihren Respekt vor Eltern und Lehrern? Das erwartet laut einer Studie des Hamburger Zukunftsforschers Opaschowski eine Mehrheit der Deutschen.



Der Einfluss von Eltern und Schule auf Kinder schrumpft nach Einschätzung der meisten Bundesbürger zugunsten der elektronischen Medien. Einer entsprechenden Aussage stimmten 58 Prozent der vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos repräsentativ befragten Bundesbürger zu. Die Studie wurde in Kooperation mit dem Hamburger Opaschowski Institut für Zukunftsforschung erstellt. In einer ähnlichen Befragung vor 20 Jahren hatten erst 28 Prozent die Ansicht vertreten, dass elektronische Medien die Kindesentwicklung künftig stärker beeinflussen werden als Schule und Eltern.



Die 14- bis 24-Jährigen selbst schätzen den Einfluss von Medien und Netzwerken ebenfalls höher ein als den von Eltern und Lehrern. 60 Prozent bejahten in der Umfrage die entsprechende Frage. 1997 hatte das 33 Prozent der jungen Leute so gesehen.



58 Prozent aller Befragten schlossen sich der Aussage an: "Für die junge Generation sind soziale Netzwerke im Internet wichtiger als persönliche Kontakte mit Freunden." Von den 14- bis 24-Jährigen stimmten dieser Ansicht lediglich 41 Prozent zu.