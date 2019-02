Ericsson übernimmt Kathrein Products

Der Kommunikationstechnik-Spezialist Kathrein beabsichtigt sein Antennen- und Filtergeschäft an Ericsson zu veräußern. Der Verkauf betrifft rund 4.000 Kathrein-Mitarbeiter.



Diese würden bei erfolgreicher Übernahme durch Ericsson und erteilter Erlaubnis der Wettbewerbsbehörden ab dem dritten Quartal 2019 in den Business-Area-Networks-Bereich des schwedischen Unternehmen eingegliedert. Wobei in einer Pressemitteilung nicht weiter darauf eingegangen, welche Konsequenzen der Deal für die Belegschaft haben könnte - Stichwort: Stellenstreichen. Insgesamt 20 Standorte weltweit sind in die Übernahme involviert.