Erkenntnis vor dem GNTM-Finale: "Heidi ist nur 'n Mensch"

Vier "Meedchen" bestreiten das diesjährige Finale von "Germany's Next Topmodel". Schon jetzt steht fest: Die Mitjuroren Thomas und "Michi" waren wie Papas für sie. Und Heidi? Heidi ist Mama und Profi in einer Person. Und natürlich auch Mensch, nicht zu vergessen.



Wie beste Freundinnen sitzen die vier GNTM-Finalistinnen im Düsseldorfer ISS Dome zusammen. Nichts deutet in diesem Augenblick darauf hin, dass sie am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr das Finale der ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel" (GNTM) als Konkurrentinnen bestreiten werden. Sie lachen und scherzen, wirken aufgekratzt und voller Vorfreude. Nur wenn die Sprache auf Heidi kommt, dann werden sie fast andächtig.