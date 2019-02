Erneut Cyberattacke von halbstarken Hackern?

Schon wieder ein Cyberangriff von Jugendlichen? Halbstarke Hacker sollen mehrere große Unternehmen und Behörden erpresst haben.



Am Mittwoch stellten Ermittler bei Durchsuchungen in Bochum, Hamburg und im Ortenaukreis (Baden-Württemberg) Beweise sicher, wie die Staatsanwaltschaft in Köln und das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA) mitteilten. Auch in Österreich und der Schweiz wurde ermittelt.